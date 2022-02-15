«Россия одержима мошенничеством»

Решение CAS: Камила Валиева допущена к соревнованиям. Очень мрачный день для борьбы с допингом в спорте. Разве не было бы здорово, если бы кто-то из лидеров МОК на пресс-конференции заявил, что известно остальному миру: «Одержимость России мошенничеством ввергла в хаос очередную Олимпиаду, потенциально разрушив судьбы десятка невинных спортсменов?» — написала Бреннан.