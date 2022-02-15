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Олимпиада-2022
1 час назад

В МОК объяснили, как запрещенное вещество попало в организм Валиевой

ТАССиещё 12

Запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом сообщил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд, комментарий которого приводит журналист издания USA Today Том Шад в Twitter.

В МОК объяснили запрещенное вещество в организме Валиевой
Фото: ТАССТАСС

По словам Освальда, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

В МОК заявили, что дело Валиевой по существу не рассмотрено

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

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