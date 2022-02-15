По словам главы дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда, запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Комментарий представителя МОК привел в своем Twitter журналист издания USA Today Том Шад.

По словам представителя МОК, этот аргумент стал одной из причин отмены временного отстранения 15-летней россиянки.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства. Позднее стало известно, что причиной этого стала положительная допинг-проба, которую Валиева сдала 25 декабря 2021 года.

При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде в Пекине, были отрицательными. По итогам рассмотрения дела спортсменки Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжать участие в соревнованиях на ОИ-2022.