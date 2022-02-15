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Олимпиада-2022
1 час назад

Раскрыта причина появления запрещенного вещества в организме Валиевой

Алиса Селезнёва

По словам главы дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Дениса Освальда, запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Комментарий представителя МОК привел в своем Twitter журналист издания USA Today Том Шад.

По словам представителя МОК, этот аргумент стал одной из причин отмены временного отстранения 15-летней россиянки.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства. Позднее стало известно, что причиной этого стала положительная допинг-проба, которую Валиева сдала 25 декабря 2021 года.

В МОК заявили, что дело Валиевой по существу не рассмотрено

При этом те допинг-пробы, которые фигуристка сдавала на Олимпиаде в Пекине, были отрицательными. По итогам рассмотрения дела спортсменки Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжать участие в соревнованиях на ОИ-2022.

Сама Валиева, комментируя ситуацию, заявила, что «эмоционально устала». Однако она выразила надежду, что это не скажется на ее результатах. В свою очередь тренер Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что весь скандал с ее подопечной был изначально спланирован.

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