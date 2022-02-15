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Олимпиада-2022
1 час назад

Сборная России по хоккею сыграет с Данией в четвертьфинале Олимпийских игр — 2022

Чемпионат.com

Сборная Дании по хоккею одержала победу над командой Латвии со счётом 3:2 в матче квалификационного этапа на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

Определился соперник российских хоккеистов на Играх
Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Подопечные Хайнца Элерса вышли в 1/4 финала Олимпиады, где встретятся со сборной России. Матч состоится завтра, 16 февраля, на стадионе «Укэсун Спортс-центр». Начало — в 9:00 по московскому времени.

Команды ранее встречались между собой на групповом этапе во втором туре. Подопечные Алексея Жамнова одержали победу со счётом 2:0, заброшенными шайбами отметились Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.

В параллельном матче сборная Словакии победила команду Германии и сыграет в 1/4 финала с командой США. Также своих соперников по четвертьфиналу ожидают Финляндия (победитель пары Чехия — Швейцария) и Швеция (Канада — Китай).

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