Российские конькобежцы с рекордом вышли в финал А

Сборная России по конькобежному спорту пробилась в финал А в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

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Россияне в своем забеге показали время 3 минуты 36,61 секунды по итогам второго полуфинала, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение было установлено норвежцами в 2018 году. В финал Б вышла команда США, уступившая сборной России на 0,44 секунды.

Российскую команду представляли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.