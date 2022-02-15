Российские конькобежцы с рекордом вышли в финал А

Сборная России по конькобежному спорту пробилась в финал А в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.
Россияне в своем забеге показали время 3 минуты 36,61 секунды по итогам второго полуфинала, установив новый олимпийский рекорд. Предыдущее достижение было установлено норвежцами в 2018 году. В финал Б вышла команда США, уступившая сборной России на 0,44 секунды.
Российскую команду представляли Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.
В финале А россиянам будет противостоять команда Норвегии, которая опередила Нидерланды. Финал Б начнется в 11:41 по московскому времени, финал A стартует в 11:47.