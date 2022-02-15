Определился соперник российских хоккеистов на Играх

Сборная Дании стала соперником сборной России по хоккею в четвертьфинале на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщает РИА Новости, это стало известно после того, как датчане обыграли команду Латвии со счетом 3:2.
Напомним, что российские хоккеисты уже играли с Данией — во втором матче олимпийского турнира они выиграли со счетом 2:0. Новая встреча команд состоится 16 февраля.
Напомним, что российские спортсмены одержали две победы в двух матчах группового этапа, после чего досрочно вышли в плей-офф. Сборная России сейчас является действующим чемпионом Олимпийских игр по хоккею — в 2018 году в Пхёнчхане россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3 после овертаймов.