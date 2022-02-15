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Олимпиада-2022
54 минуты назад

Определился соперник российских хоккеистов на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Сборная Дании стала соперником сборной России по хоккею в четвертьфинале на Олимпийских играх в Пекине. Как сообщает РИА Новости, это стало известно после того, как датчане обыграли команду Латвии со счетом 3:2.

Определился соперник российских хоккеистов на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что российские хоккеисты уже играли с Данией — во втором матче олимпийского турнира они выиграли со счетом 2:0. Новая встреча команд состоится 16 февраля.

Напомним, что российские спортсмены одержали две победы в двух матчах группового этапа, после чего досрочно вышли в плей-офф. Сборная России сейчас является действующим чемпионом Олимпийских игр по хоккею — в 2018 году в Пхёнчхане россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3 после овертаймов.

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