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Олимпиада-2022
2 часа назад

Вероника Степанова: Олимпиада, до свидания!

Чемпионат.com

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в своём «инстаграме» о выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине. Ранее она выиграла золото в составе эстафетной четвёрки.

Вероника Степанова: Олимпиада, до свидания!
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Veni, vidi, vici! Олимпиада, до свидания! Было приятно познакомиться, надеюсь на новую встречу. Благодарю всех! И спасибо за девиз, Юлий Цезарь! Я тоже хочу стать императрицей лыж», — написала Степанова.

В составе женской сборной России в эстафете золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Олимпиада завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022 Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

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