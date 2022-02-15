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Олимпиада-2022
32 минуты назад

Российские конькобежцы с рекордом вышли в финал Олимпиады-2022

Елена Прошина

Российские конькобежцы вышли в финал эстафетной гонки и гарантировали себе по меньшей мере серебряные медали Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские конькобежцы с рекордом вышли в финал А
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров в полуфинале установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды — и опередили американцев Итана Кепурана, Кейси Доусона и Эмери Лемана на 0,44 секунды.

За золотые медали Олимпиады россияне будут бороться с норвежцами. В свою очередь, финалы A и B, в которых будут разыграны медали, состоятся сегодня, 15 февраля.

Напомним, что ранее российский конькобежец Константин Ивлев взял серебро в шорт-треке. Другой спортсмен, Семен Елистратов, также взял бронзу в шорт-треке.

Сейчас сборная России находится на девятой позиции общего зачета с 4 золотыми, 6 серебряными и 8 бронзовыми наградами.

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