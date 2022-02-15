Витолиньш объяснил, почему российским хоккеистам надо опасаться Дании на ОИ

— Подвела реализация. У нас был очень серьезный настрой, ребята были готовы биться. И моменты мы создавали. И показалось, что датчане во втором периоде чуть ли не в панику впали. Забей мы свои выходы при счете 2:1, и пошла бы совсем другая игра. У нас бы развязались руки, а датчане должны были атаковать.А так они из ничего сравняли счет, и быстрый гол в третьем периоде нас откинул назад. Когда счет был 3:2 в пользу Дании, они уже отбрасывались, а мы тратили силы на атаку. И у датчан весьма плотная средняя зона, куда трудно зайти. Впрочем, моменты у нас были, и в концовке надо было реализовать большинство. Но мы торопились, и не получилось. Этот матч мы проиграли сами себе. А ведь эта игра была в наших руках.