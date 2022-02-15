Витолиньш объяснил, почему российским хоккеистам надо опасаться Дании на ОИ

Сборная Дании по хоккею опасна тем, что если она забивает первой, то уходит в глухую оборону, заявил журналистам главный тренер Латвии Харийс Витолиньш после поражения в олимпийском турнире от датчан (2:3).
— Почему не получилось вытащить этот матч?
— Подвела реализация. У нас был очень серьезный настрой, ребята были готовы биться. И моменты мы создавали. И показалось, что датчане во втором периоде чуть ли не в панику впали. Забей мы свои выходы при счете 2:1, и пошла бы совсем другая игра. У нас бы развязались руки, а датчане должны были атаковать.А так они из ничего сравняли счет, и быстрый гол в третьем периоде нас откинул назад. Когда счет был 3:2 в пользу Дании, они уже отбрасывались, а мы тратили силы на атаку. И у датчан весьма плотная средняя зона, куда трудно зайти. Впрочем, моменты у нас были, и в концовке надо было реализовать большинство. Но мы торопились, и не получилось. Этот матч мы проиграли сами себе. А ведь эта игра была в наших руках.
— Что за травму получил ваш основной вратарь Янис Калниньш?
— Он сказал, что потянул приводящую мышцу — и не может больше оттолкнуться ногой. Пришлось его менять. Но не думаю, что это повлияло на результат.
— Завтра четвертьфинал Россия — Дания, и представить трудно, что датчане смогут победить. Объясните, почему это ошибка — думать так?
— Датчане опасны тем, что если они забивают первыми, то уходят в глухую оборону. Преодолевать ее — это очень большие энергозатраты. Это не игра, когда ты бьешься на равных и обе команды атакуют.У датчан физически сильная, рослая команда. Но моменты с ними всегда будут. Их нужно реализовать. Если это получается, ты заставляешь противника идти в атаку.
Четвертьфинал Россия — Дания состоится 16 февраля в 9:00 мск.