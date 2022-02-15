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Олимпиада-2022
32 минуты назад

Тренер сборной Латвии Витолиньш объяснил, почему российским хоккеистам надо опасаться Дании на ОИ

Матч ТВ

Сборная Дании по хоккею опасна тем, что если она забивает первой, то уходит в глухую оборону, заявил журналистам главный тренер Латвии Харийс Витолиньш после поражения в олимпийском турнире от датчан (2:3).

Витолиньш объяснил, почему российским хоккеистам надо опасаться Дании на ОИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Почему не получилось вытащить этот матч?

— Подвела реализация. У нас был очень серьезный настрой, ребята были готовы биться. И моменты мы создавали. И показалось, что датчане во втором периоде чуть ли не в панику впали. Забей мы свои выходы при счете 2:1, и пошла бы совсем другая игра. У нас бы развязались руки, а датчане должны были атаковать.А так они из ничего сравняли счет, и быстрый гол в третьем периоде нас откинул назад. Когда счет был 3:2 в пользу Дании, они уже отбрасывались, а мы тратили силы на атаку. И у датчан весьма плотная средняя зона, куда трудно зайти. Впрочем, моменты у нас были, и в концовке надо было реализовать большинство. Но мы торопились, и не получилось. Этот матч мы проиграли сами себе. А ведь эта игра была в наших руках.

— Что за травму получил ваш основной вратарь Янис Калниньш?

— Он сказал, что потянул приводящую мышцу — и не может больше оттолкнуться ногой. Пришлось его менять. Но не думаю, что это повлияло на результат.

— Завтра четвертьфинал Россия — Дания, и представить трудно, что датчане смогут победить. Объясните, почему это ошибка — думать так?

— Датчане опасны тем, что если они забивают первыми, то уходят в глухую оборону. Преодолевать ее — это очень большие энергозатраты. Это не игра, когда ты бьешься на равных и обе команды атакуют.У датчан физически сильная, рослая команда. Но моменты с ними всегда будут. Их нужно реализовать. Если это получается, ты заставляешь противника идти в атаку.

Четвертьфинал Россия — Дания состоится 16 февраля в 9:00 мск.

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