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Олимпиада-2022
1 час назад

Украинский комментатор назвал Валиеву «читершей на допинге»

Мария Иванова

Украинский спортивный комментатор Виталий Волочай назвал российскую фигуристку Камилу Валиеву «читершей на допинге». Об этом он написал в своем твиттере.

Украинский комментатор назвал Валиеву «читершей на допинге»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Включайте завтра [15 февраля] телевизор в 12:00 по Киеву и посмотрите, как читерша на допинге выигрывает фигурку у женщин», - заявил Волочай.

По его мнению, «у нее эту медаль заберут и отдадут другой через полгода».

«Если у серебряной медалистки допинга не будет. А то кто их знает», - заключил он.

Командный турнир фигуристов на ОИ-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Позже стало известно о переносе церемонии награждения, которая должна была состояться 8 февраля. Сначала причина не раскрывалась, в итоге в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что причиной стала допинг-проба одной из россиянок - Камилы Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.

14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 15 лет).

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что не станет сразу награждать медалисток личного турнира ОИ-2022, если Валиева попадет на пьедестал. Награждение пройдет после завершения расследования.

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