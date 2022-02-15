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Олимпиада-2022
1 час назад

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде

RT на русском

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете 4х7,5 км на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Россия завоевала бронзу в биатлонной эстафете
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Национальная команда в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова финишировали с отставанием от лидеров 45,3 секунды, допустив восемь промахов.

Победу одержала команда Норвегии с результатом 1 час 19 минут 50,2 секунды. Вторыми стали представители Франции (+27,4).

Ранее сообщалось, что Латыпов допустил пять промахов в заключительной стрельбе на стойке в эстафете.

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