Россия завоевала бронзу в биатлонной эстафете

Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете 4х7,5 км на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Национальная команда в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова финишировали с отставанием от лидеров 45,3 секунды, допустив восемь промахов.

Победу одержала команда Норвегии с результатом 1 час 19 минут 50,2 секунды. Вторыми стали представители Франции (+27,4).