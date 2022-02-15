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Олимпиада-2022
1 час назад

Россия взяла бронзу по биатлону на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российские биатлонисты завоевали бронзу в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место, уступив лидерам 45,3 секунды, сообщает РИА Новости.

Победу в гонке одержала четверка из сборной Норвегии — Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шоста Кристиансен. Они показали время в 1 час 19 минут 50,2 секунды, использовав семь дополнительных патронов и сделав один штрафной круг.

Второе место заняли французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе (+27,4 секунды, 9 дополнительных патронов).

Россиянам на всю гонку потребовались шесть дополнительных патронов. На последнем этапе после стрельбы из положения стоя Латыпову из-за промахов пришлось пробежать два штрафных круга.

Напомним, что ранее Латыпов взял бронзу в гонке преследования на 12 км. Всего на данный момент у российской сборной 4 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей, в общем зачете мы находимся на девятом месте.

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