Российские биатлонисты завоевали бронзу в мужской эстафете по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов заняли третье место, уступив лидерам 45,3 секунды, сообщает РИА Новости.

Победу в гонке одержала четверка из сборной Норвегии — Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Шоста Кристиансен. Они показали время в 1 час 19 минут 50,2 секунды, использовав семь дополнительных патронов и сделав один штрафной круг.

Второе место заняли французы Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе (+27,4 секунды, 9 дополнительных патронов).

Россиянам на всю гонку потребовались шесть дополнительных патронов. На последнем этапе после стрельбы из положения стоя Латыпову из-за промахов пришлось пробежать два штрафных круга.