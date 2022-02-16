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Олимпиада-2022
2 часа назад

Россия может сыграть с Канадой в полуфинале Олимпиады

Спорт-Экспрессиещё 1

В хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 определились два полуфиналиста. Словакия (8 — рейтинг «посева» после группового турнира) обыграла США (3:2 Б), а Россия (3) победила Данию (3:1).

Россия может сыграть с Канадой в полуфинале Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В двух других парах четвертьфиналов сыграют:

Финляндия (2) — Швейцария (10)

Швеция (4) — Канада (5)

Сетка полуфиналов еще не сформирована. После четвертьфиналов пары распределят по рейтингу «посева» группового этапа — лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

Соперником России в случае победы в четвертьфинале может стать:

1. Победитель матча Швеция — Канада — если Финляндия обыграет Швейцарию. Финны в таком случае встретятся со словаками.

2. Швейцария — если она обыграет Финляндию. Словакия тогда встретится с победителем матча Швеция — Канада.

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