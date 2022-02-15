Российские конькобежцы выиграли серебро на Олимпиаде-2022

Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Как сообщает РИА Новости, Даниил Алдошкин, Александр Румянцев, Сергей Трофимов и Руслан Захаров уступили норвежцам Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену.

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Норвежская команда показала результат в 3.38,08, тогда как россияне уступили всего 2,38 секунды.

Напомним, что всего в активе сборной России на ОИ-2022 20 медалей (четыре золотые, семь серебряных, девять бронзовых) и занимает девятое место. Лидером общего зачета является Норвегия (11-6-7), второе место занимает Германия (8-5-2), третье — США (7:6:4).