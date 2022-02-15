Норвежец Свендсен попросил россиян поддержать Латыпова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен попросил российских болельщиков поддержать Эдуарда Латыпова после неудачного выступления в эстафете на зимних Играх в Пекине.
— Все мои мысли и чувства сейчас направлены Эдуарду Латыпову. Я был на его месте в Сочи в 2014 году. Российские болельщики, позаботьтесь о нем, — написал Свендсен в Twitter.
На Олимпиаде-2014 Свендсен на последней стрельбе зашел на штрафной круг, лишив сборную Норвегии борьбы за призовые места.
Во вторник российская команда в составе Латыпова, Карима Халили, Максима Цветкова и Александра Логинова стала третьей в эстафете на Играх-2022. Россияне лидировали в гонке до последней стрельбы, где Латыпов зашел на два штрафных круга. По окончании гонки болельщики оставили в Instagram Латыпова десятки оскорбительных комментариев.