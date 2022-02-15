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Олимпиада-2022
50 минут назад

Норвежец Свендсен попросил россиян поддержать Латыпова после эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Матч ТВиещё 5

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен попросил российских болельщиков поддержать Эдуарда Латыпова после неудачного выступления в эстафете на зимних Играх в Пекине.

Норвежец Свендсен попросил россиян поддержать Латыпова
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Все мои мысли и чувства сейчас направлены Эдуарду Латыпову. Я был на его месте в Сочи в 2014 году. Российские болельщики, позаботьтесь о нем, — написал Свендсен в Twitter.

На Олимпиаде-2014 Свендсен на последней стрельбе зашел на штрафной круг, лишив сборную Норвегии борьбы за призовые места.

Во вторник российская команда в составе Латыпова, Карима Халили, Максима Цветкова и Александра Логинова стала третьей в эстафете на Играх-2022. Россияне лидировали в гонке до последней стрельбы, где Латыпов зашел на два штрафных круга. По окончании гонки болельщики оставили в Instagram Латыпова десятки оскорбительных комментариев.

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