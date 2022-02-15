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Олимпиада-2022
30 минут назад

Российский конькобежец объяснил неприличный жест после победы над американцами

Lenta.ruиещё 8

Российский конькобежец Даниил Алдошкин объяснил, почему показал неприличный жест, после того как вместе с командой России вышел в финал командной гонки преследования на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Российский конькобежец объяснил неприличный жест на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20-летний спортсмен заявил, что лишь вскинул руки вверх от радости, и извинился перед теми, кого это могло обидеть.

«У меня первая медаль, первая Олимпиада. Ничего не имел в виду такого», — подчеркнул он.

Алдошкин показал средние пальцы после победы над американцами. В том забеге конькобежец вместе с Сергеем Трофимовым и Русланом Захаровым установил олимпийский рекорд. В решающем забеге российские конькобежцы проиграли соперникам из Норвегии и завоевали серебряные медали Игр-2022.

Алдошкин — бронзовый призер Кубка мира в командной гонке и чемпион России в классическом многоборье. Олимпиада в Пекине является для него дебютной.

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