Латыпов объяснил свой провал в эстафете

«Не справился со своей работой. Болельщики, думаю, разочарованы, и я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, и не получилось этого сделать. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться, и на моём этапе это не получилось. Он был для меня самым сложным, и стрельба стоя — это что-то с чем-то. В любом случае удалось справиться и сохранить хотя бы третье место. Для ребят и для меня это очень важно. Потому что это Олимпийские игры, это третье место. Это действительно очень достойный результат. Я рад и счастлив, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. Конкуренция очень высокая, и биатлон — это непредсказуемый вид спорта, и всё может быть, и может перевернуться с ног на голову за один рубеж. Верю, что это сделает меня сильнее. Двигаемся дальше, работаем дальше. Я верю, что всё будет хорошо.



Я сначала пытался переждать, но понимал, что нужно дальше работать. И непонятно, сколько этот порыв будет. Был холодный ветер, сдувало, и самочувствие было не совсем хорошим. Концентрации не было, и не получалось справиться с порывом ветра, и получались промахи. Я просто пытался переизготовиться, дальше уже пошла психология, что что-то идёт не так, не получается. И после допа мимо уже немного отпустило, я понимал, что надо закрывать, ветер стих, и можно было более менее работать. Но там уже было упущено всё преимущество, которое было, и осталось только доработать и дотерпеть финишный круг.



Не было мыслей, что стреляю на золото. Я подходил спокойно работать. Сбил момент, что не пошла стрельба с самого начала. Задача была во что бы то ни стало попасть всё, что возможно», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.