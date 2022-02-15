Валиеву могут не допустить до показательных выступлений

Участие российской фигуристки Камилы Валиевой в гала-вечере по итогам Олимпиады в Пекине остается под вопросом из-за положительной допинг-пробы спортсменки. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Матч ТВ».

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7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. При этом МОК отменил церемонию награждения фигуристов. Причиной этого стала положительная допинг-проба, которую Камила Валиева сдала 25 декабря 2021 года.

По итогам рассмотрения дела 14 февраля Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет). Однако МОК пообещал, что не станет награждать победителей личного турнира ОИ-2022, если Валиева попадет на пьедестал.

Под вопросом и участие Валиевой в гала-вечере, который состоится 20 февраля, даже при условии, что она попадет в тройку лучших в женском одиночном катании.

По информации источника «Матч ТВ», учитывая отмененную Международным олимпийским комитетом церемонию награждения, «данный вопрос не имеет решения».