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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиеву могут не допустить до показательных выступлений

Алиса Селезнёва

Участие российской фигуристки Камилы Валиевой в гала-вечере по итогам Олимпиады в Пекине остается под вопросом из-за положительной допинг-пробы спортсменки. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет «Матч ТВ».

Валиеву могут не допустить до показательных выступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Второе место заняла команда США, а третье — Японии. При этом МОК отменил церемонию награждения фигуристов. Причиной этого стала положительная допинг-проба, которую Камила Валиева сдала 25 декабря 2021 года.

По итогам рассмотрения дела 14 февраля Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 16 лет). Однако МОК пообещал, что не станет награждать победителей личного турнира ОИ-2022, если Валиева попадет на пьедестал.

Под вопросом и участие Валиевой в гала-вечере, который состоится 20 февраля, даже при условии, что она попадет в тройку лучших в женском одиночном катании.

По информации источника «Матч ТВ», учитывая отмененную Международным олимпийским комитетом церемонию награждения, «данный вопрос не имеет решения».

Ранее кандидат юридических наук, эксперт по спортивному праву Александр Чеботарев высказал мнение, что Валиеву с вероятностью в 90 процентов лишат золота Олимпиады в Пекине. При этом тренер Валиевой Этери Тутберидзе выразила уверенность, что весь скандал с ее подопечной был изначально спланирован.

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