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Олимпиада-2022
1 час назад

Биатлонистка Казакевич выступила в эстафете на Олимпиаде в день похорон отца

Матч ТВиещё 5

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступила в женской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в день похорон отца, сообщила «Матч ТВ» мама спортсменки Ольга Казакевич.

Россиянка завоевала серебро Олимпиады в день похорон отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться, — сказала Ольга Казакевич.

В среду женская сборная России выиграла серебро в эстафете на Играх-2022. За национальную команду бежали Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

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