Россиянка завоевала серебро Олимпиады в день похорон отца

Российская биатлонистка Ирина Казакевич выступила в женской эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине в день похорон отца, сообщила «Матч ТВ» мама спортсменки Ольга Казакевич.
— Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться, — сказала Ольга Казакевич.
В среду женская сборная России выиграла серебро в эстафете на Играх-2022. За национальную команду бежали Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.