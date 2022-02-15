Российский конькобежец Руслан Захаров, завоевавший серебро командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине, отметил, что команда вошла в историю.

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— Американцев доводилось обыгрывать раньше или это первый раз в этом цикле?

— В таком составе, в котором они бежали сегодня. Позавчера мы у них выиграли, на чемпионате мира два года назад, когда мы были третьими, они пятыми. Но ребята молодые, очень быстро прогрессируют. У них есть опытный капитан, с которым мы на следующей неделе в масс-старте будем бороться. Все остальные молодые, задорные, озорные. Рад, что мы смогли победить.

Я люблю спорт. Хочу побить рекорд планки Пхенчхана, любить спорт никому не запрещено. Я всегда буду болеть за коньки, за шорт-трек в первую очередь.

— Вы сказали запомнить 15-е февраля. Можно сказать, что это большой день?

— Да, это большой день для Союза конькобежного спорта в России. Это первая в истории медаль в мужской командной гонке. Рад, что мы делаем историю. После финала всегда есть осадок. Если бы мы выиграли бронзу, мы бы гораздо больше здесь сияли.

— Саша остался без медали.