Дебютант Олимпийских игр конькобежец Даниил Алдошкин извинился за свой жест на финише полуфинальной командной гонки преследования со сборной США на Олимпийских играх в Пекине.
На финише гонки россиянин вскинул вверх средние пальцы.
— Я вскинул руки. У меня первая медаль, первая Олимпиада. Ничего не имел в виду такого. Прошу прощения, если это кого-то затронуло, — сказал Алдошкин на пресс-конференции.
Свое мнение по эпизоду полуфинала высказал и другой представитель российской команды Руслан Захаров.
— В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция. Готов всем это объяснить от лица всей нашей команды Олимпийского комитета России. Я не думаю, что это лучший момент дня. Прекрасные были забеги, есть рекорд, давайте концентрироваться на этом, — отметил Захаров.
Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в командной гонке, уступив в финале норвежцам.