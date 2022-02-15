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Олимпиада-2022
28 минут назад

«Ничего такого не имел в виду» — Алдошкин о средних пальцах на финише командной гонки с США

Матч ТВ

Дебютант Олимпийских игр конькобежец Даниил Алдошкин извинился за свой жест на финише полуфинальной командной гонки преследования со сборной США на Олимпийских играх в Пекине.

На финише гонки россиянин вскинул вверх средние пальцы.

— Я вскинул руки. У меня первая медаль, первая Олимпиада. Ничего не имел в виду такого. Прошу прощения, если это кого-то затронуло, — сказал Алдошкин на пресс-конференции.

Свое мнение по эпизоду полуфинала высказал и другой представитель российской команды Руслан Захаров.

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— В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция. Готов всем это объяснить от лица всей нашей команды Олимпийского комитета России. Я не думаю, что это лучший момент дня. Прекрасные были забеги, есть рекорд, давайте концентрироваться на этом, — отметил Захаров.

Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров завоевали серебряные медали в командной гонке, уступив в финале норвежцам.

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