— В конькобежном спорте мы боремся со временем, не с соперником. Это была чисто эмоциональная реакция. Готов всем это объяснить от лица всей нашей команды Олимпийского комитета России. Я не думаю, что это лучший момент дня. Прекрасные были забеги, есть рекорд, давайте концентрироваться на этом, — отметил Захаров.