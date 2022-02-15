«Вы – не люди»: Губерниев резко ответил критикам Латыпова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале грубо высказался в адрес фанатов, которые начали писать оскорбления биатлонисту Эдуарду Латыпову.
Сегодня российские биатлонисты завоевали бронзу в мужской эстафете Олимпиады в Пекине. Команда лидировала с отрывом почти в минуту и шла на золотую медаль, однако Эдуард Латыпов допустил пять промахов и отправился на два штрафных круга. Сам Латыпов заявил, что очень разочарован, и принес извинения болельщикам.
При этом двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал стрельбу Латыпова «безобразной» и подчеркнул, что тот «просто все испортил».
Губерниев в своем Telegram-канале выступил в защиту биатлониста, напомнив недовольным болельщикам, что у того три олимпийских медали.
«До него на такое были способны только Медведцев, Тарасов и Ахатова!!! И Алябьев!!!!» - написал он.
Спортивный комментатор также жестко высказался о тех фанатах биатлона, которые пишут Латыпову «гадости».
«Ребят, я, что хочу сказать: вот те люди, которые сейчас пишут гадости Эдуарду Латыпову, знайте, пожалуйста, вы – не люди, вы – говно», – заявил Губерниев.
Ранее Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.