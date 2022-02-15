«Тренерская ошибка»: российские биатлонисты упустили золото

Драмой завершилась олимпийская мужская эстафета у биатлонистов в Пекине. Сборная России уверенно лидировала с первого этапа и до последнего огневого рубежа, на котором Эдуард Латыпов убежал на два штрафных круга и смог прийти только третьим. «Газета.Ru» собрала комментарии после обидного «бронзового» финиша.

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Один из самых драматичных моментов зимних Олимпийских игр в Пекине произошел во время биатлонной мужской эстафеты. Сборная России оступилась в шаге от первого золота в этом виде спорта, дрогнула на последнем рубеже и взяла только бронзу. На первом этапе в лидеры выбился Саид Каримулла Халили, который закрыл обе свои мишени с дополнительным патроном. На втором этапе отрыв увеличил Александр Логинов, которому хоть и пришлось использовать два дополнительных выстрела, но соперникам он «вез» прилично. Третьим был Максим Цветков, чуть ли не главный неудачник команды на играх – в его активе было два четвертых места. Оба огневых рубежа он провел прекрасно, закрыл все чисто и не позволил соперникам подобраться близко.

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Драма случилась на четвертом этапе. В гонку отправился Эдуард Латыпов, который несколькими днями ранее уже был финишером – в смешанной эстафете, где сборная России взяла бронзу. И сначала все складывалось прекрасно – отрыв от преследующих команд Франции, Норвегии и Германии составлял около минуты, стрельба из положения лежа удалась чисто. А вот то, что произошло на втором огневом рубеже, объяснить невозможно. Обычно надежный в стрельбе Латыпов сначала промахнулся четыре раза, а следом сумел закрыть только две мишени дополнительными патронами, что привело к двум штрафным кругам. Вместе с успешной стрельбой соперников это отбросило сборную России на третье место.

После финиша Латыпов рухнул на колени и расплакался. Другие биатлонисты поддержали спортсмена, но было понятно – сейчас произошла одна из самых главных спортивных драм в его жизни.

Стрелковый тренер Максим Максимов, который следил за своими подопечными на рубежах, от комментариев отказался. Впрочем, оно и понятно, как и реакция тренера – в телетрансляцию попал кадр, где Максимов закрывает лицо рукой после второй стрельбы Латыпова.

«Я откажусь от комментариев, че тут говорить? Затрясло ребенка», — заявил он.

Старший тренер сборной России Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ» объяснил, что привело к такой чудовищной ошибке одного из лидеров команды.

«Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни все бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», — отметил он.

Латыпов на этой Олимпиаде уже выиграл две медали, одна из которых была завоевана в героической гонке преследования – всего два дня назад. То, что тренерский штаб поставил его на заключительный этап эстафеты, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал ошибкой.

«Это тренерская ошибка. Не надо было ставить Латыпова на последний этап. Эдик нахлебался в прошлой гонке и наверняка еще катался после, а не отдыхал. Его просто качало, шансов не было на победу, с первого его выстрела я все понял. Последний этап должен был бежать либо Цветков, или Логинов — Максим был предпочтительнее, потому что стабильный стрелок.



Такого давно не было, чтобы последней стрельбой отдать минутное преимущество и победу. У меня были слезы, слишком долго ждем побед. А какой шанс был?! Счастье было где-то рядом, отсекло его снарядом. Это в адрес тренеров, чисто их ошибка, ничего другого», — приводит слова именитого биатлониста Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал Латыпова, заявив, что на таких важных стартах нельзя стрелять подобным образом.

«Да никак его не надо утешать, его не надо утешать вообще! Он просто все испортил, этот Латыпов! Он просто вообще все испортил! Ему 50 секунд привезли коллеги. Как можно на Олимпийских играх так безобразно стрелять? Этому я просто поражаюсь»,— приводит слова Васильева «РИА Новости».

Мужчинам на Олимпийских играх предстоит пробежать еще масс-старт, который состоится 18 февраля. У биатлонисток две гонки – эстафета и масс-старт.