Читатели "Рамблера" осудили Тутберидзе за недостаточную поддержку Валиевой

Участники онлайн-голосования, проведенного на сайте "Рамблер" 15 февраля, считают, что тренер Этери Тутберидзе не заступилась за свою подопечную Камилу Валиеву так, как это нужно было сделать.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina REUTERS/Evgenia Novozhenina

Пятьдесят три процента опрошенных (634 человека) ответили утвердительно на вопрос: "Вы согласны с тем, что Тутберидзе не заступилась за Валиеву должным образом?" Тридцать девять процентов (461 респондент) выбрали ответ "Нет. Тутберидзе — опытный тренер. Ей самой виднее, как поступить в этой ситуации". Еще 8%, или 91 человек затруднились с ответом.

Всего в голосовании приняли участие 1186 человек.

Ранее пользователи соцсетей обрушились на Тутберидзе с критикой за то, что она, по их мнению, оставила Валиеву на растерзание журналистам.