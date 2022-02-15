Читатели "Рамблера" осудили Тутберидзе за недостаточную поддержку Валиевой

Участники онлайн-голосования, проведенного на сайте "Рамблер" 15 февраля, считают, что тренер Этери Тутберидзе не заступилась за свою подопечную Камилу Валиеву так, как это нужно было сделать.
Пятьдесят три процента опрошенных (634 человека) ответили утвердительно на вопрос: "Вы согласны с тем, что Тутберидзе не заступилась за Валиеву должным образом?" Тридцать девять процентов (461 респондент) выбрали ответ "Нет. Тутберидзе — опытный тренер. Ей самой виднее, как поступить в этой ситуации". Еще 8%, или 91 человек затруднились с ответом.
Всего в голосовании приняли участие 1186 человек.
Ранее пользователи соцсетей обрушились на Тутберидзе с критикой за то, что она, по их мнению, оставила Валиеву на растерзание журналистам.
На Олимпиаде в Пекине разгорелся скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которой обнаружился допинг. Позже выяснилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки с продуктом, который употребил ее дедушка.