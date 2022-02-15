Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
Олимпиада-2022
44 минуты назад

Читатели "Рамблера" осудили Тутберидзе за недостаточную поддержку Валиевой

Мария Иванова

Участники онлайн-голосования, проведенного на сайте "Рамблер" 15 февраля, считают, что тренер Этери Тутберидзе не заступилась за свою подопечную Камилу Валиеву так, как это нужно было сделать.

Читатели "Рамблера" осудили Тутберидзе за недостаточную поддержку Валиевой
Фото: REUTERS/Evgenia NovozheninaREUTERS/Evgenia Novozhenina

Пятьдесят три процента опрошенных (634 человека) ответили утвердительно на вопрос: "Вы согласны с тем, что Тутберидзе не заступилась за Валиеву должным образом?" Тридцать девять процентов (461 респондент) выбрали ответ "Нет. Тутберидзе — опытный тренер. Ей самой виднее, как поступить в этой ситуации". Еще 8%, или 91 человек затруднились с ответом.

Всего в голосовании приняли участие 1186 человек.

Ранее пользователи соцсетей обрушились на Тутберидзе с критикой за то, что она, по их мнению, оставила Валиеву на растерзание журналистам.

На Олимпиаде в Пекине разгорелся скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которой обнаружился допинг. Позже выяснилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки с продуктом, который употребил ее дедушка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители