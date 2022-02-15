Саночницу Катникову назвали позершей за фото в олимпийской экипировке

Саночницу Екатерину Катникову назвали позершей за фото в экипировке для российских олимпийцев. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Меня отругали за эту фотографию, с аргументацией, что я позерша. Трудно не согласиться", подписала Катникова фотографию, где она изображена в олимпийской экипировке и темных очках.
По ее словам, в этом заслуга официального экипировщика Олимпийской команды России.
"Зачем такую эстетически правильную экипировку отшивать", - добавила спортсменка.
Пермская саночница Екатерина Катникова на Олимпийских играх в Пекине перевернулась во время первого заезда одиночниц и выбыла из соревнований. Другая пермская спортсменка Татьяна Иванова завоевала "бронзу". Это первая для России медаль в женском одиночном санном спорте со времен Советского Союза.