Саночницу Катникову назвали позершей за фото в олимпийской экипировке

Саночницу Екатерину Катникову назвали позершей за фото в экипировке для российских олимпийцев. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Меня отругали за эту фотографию, с аргументацией, что я позерша. Трудно не согласиться", подписала Катникова фотографию, где она изображена в олимпийской экипировке и темных очках.

По ее словам, в этом заслуга официального экипировщика Олимпийской команды России.

"Зачем такую эстетически правильную экипировку отшивать", - добавила спортсменка.