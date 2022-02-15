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Олимпиада-2022
30 минут назад

Чемпион ОИ о Латыпове: надо ставить человека, который не наделает в штаны

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев удивлен тем, как российский биатлонист провел заключительный этап эстафетной гонки на Олимпиаде в Пекине.

Чемпион ОИ о Латыпове: надо ставить человека, который не наделает в штаны
Фото: ReutersReuters

«Я представить не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. Значит он просто не умеет стрелять. Он дважды промазал, встал как вкопанный, а дальше начался психоз. Скорее всего средние этапы Эдик способен еще пробежать, но на последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», – цитирует Васильева Metaratings.

Латыпов расплакался после завершения мужской эстафеты на Олимпиаде

Сегодня сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали. В составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Россияне лидировали на протяжении всей гонки с большим отрывом, но на последней стрельбе Латыпов ушел на два штрафных круга и пришел только третьим. Золотые медали завоевала сборная Норвегии, серебро у французских биатлонистов.

Женская эстафета пройдет завтра, 16 февраля. Старт в 10.45 по московскому времени.

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