Чемпион ОИ о Латыпове: надо ставить человека, который не наделает в штаны

«Я представить не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. Значит он просто не умеет стрелять. Он дважды промазал, встал как вкопанный, а дальше начался психоз. Скорее всего средние этапы Эдик способен еще пробежать, но на последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», – цитирует Васильева Metaratings.