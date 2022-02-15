Ягудин отметил работу судей во время короткой программы фигуристок на ОИ-2022

"Турнир нельзя выиграть короткой программой, но можно проиграть, - сказал Ягудин. - Сегодня были рабочие прокаты, по турнирной таблице мы видим, что у каждого из нашей команды есть шансы побороться за медали абсолютно разного достоинства. Сегодня вообще было очень доскональное судейство, я такого никогда не видел. Но оно было направлено абсолютно ко всем спортсменкам, которые выходили на лед".