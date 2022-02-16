Раскрыты новые факты о допинг-пробе Валиевой

Издание The New York Times со ссылкой на американское антидопинговое агентство опубликовало новые факты расследования дела российской 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. В ее допинг-пробе специалисты обнаружили препараты для улучшения работы сердца, пишет «Лента.ру».

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Как заявил глава организации Трэвис Тайгарта, в допинг-пробе Валиевой нашли L-карнитин, триметазидин и гипоксен. Из этих препаратов только триметазидин включен в список запрещенных для участия в Олимпиаде. Тайгарт пояснил, что они направлены на повышение эффективности использования кислорода, снижение утомляемости и повышение выносливости.

Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд заявил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой через продукт, который предназначался для ее дедушки.

Позже дедушка российской фигуристки дал показания на заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) и продемонстрировал суду триметазидин. По его словам, он принимает препарат время от времени.