Раскрыты новые факты о допинг-пробе Валиевой

Издание The New York Times со ссылкой на американское антидопинговое агентство опубликовало новые факты расследования дела российской 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. В ее допинг-пробе специалисты обнаружили препараты для улучшения работы сердца, пишет «Лента.ру».
Как заявил глава организации Трэвис Тайгарта, в допинг-пробе Валиевой нашли L-карнитин, триметазидин и гипоксен. Из этих препаратов только триметазидин включен в список запрещенных для участия в Олимпиаде. Тайгарт пояснил, что они направлены на повышение эффективности использования кислорода, снижение утомляемости и повышение выносливости.
Ранее глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд заявил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой через продукт, который предназначался для ее дедушки.
Позже дедушка российской фигуристки дал показания на заседании выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) и продемонстрировал суду триметазидин. По его словам, он принимает препарат время от времени.
Кроме того, в суде выступила и мама спортсменки Алсу Валиева. Она рассказала, что ее дочь принимает гипоксен для улучшения работы сердца. Мать Валиевой добавила, что дедушка сопровождает фигуристку на тренировках.