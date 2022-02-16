МОК: результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

Результаты российской фигуристки Камилы Валиевой и сборной России в командном турнире на Олимпийский Играх в Пекине будут считаться предварительными. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под «звёздочкой». Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — приводит РИА Новости слова Адамса на пресс-конференции.
Валиева победила в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине, получив 82,16 баллов.
Произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине фигуристки покажут 17 февраля.