В МОК рассказали о вскрытии второй допинг-пробы Валиевой

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что проба «Б» Камилы Валиевой ещё не была вскрыта.

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«Камила выступает на Олимпиаде. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы «Б», которая ещё не вскрыта», — цитирует Адамса РИА Новости.

15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.