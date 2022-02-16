В МОК рассказали о вскрытии второй допинг-пробы Валиевой

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что проба «Б» Камилы Валиевой ещё не была вскрыта.
«Камила выступает на Олимпиаде. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы «Б», которая ещё не вскрыта», — цитирует Адамса РИА Новости.
15-летняя фигуристка из Казани лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.
Напомним, что Валиева была допущена решением Спортивного арбитражного суда (CAS) к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно, что она получила положительный результат допинг-теста от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что результаты Валиевой на Играх-2022 подтвердят после окончания расследования.