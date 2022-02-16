Расследование по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, заподозренной в применении допинга, пока не завершено, проба «Б» еще не вскрыта. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, пишет РИА Новости.

Ранее МОК отказался от проведения церемонии награждения победителей командного турнира фигуристов, где сборная России заняла первое место. Также в комитете заявили, что не будет проводиться и вручение медалей по итогам личного турнира, если Камила Валиева станет его призером.

При этом Спортивный арбитражный суд (СAS) разрешил Валиевой участие в соревнованиях на Олимпиаде, несмотря на сданную 25 декабря 2021 года положительную допинг-пробу. Запрещенное вещество триметазидин было обнаружено в ней в микро-дозе.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета призвал пока не делать выводов, напомнив, что расследование дела Валиевой продолжается.

«CAS вынес решение, она выступает. Хотели бы мы избежать подобных ситуаций? Конечно, хотели бы. Мы бы предпочли без таких случаев обойтись. Но мы там, где мы есть. Нужно следовать правилам. Не буду спекулировать по этому делу больше», - заявил Адамс.

Он также подчеркнул, что необходимо «следовать закону».

«Нужно дождаться, по крайней мере, открытия пробы «Б», которая еще не вскрыта», - заметил представитель МОК.