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Олимпиада-2022
2 часа назад

Еще двух российских фигуристок проверили на допинг на Олимпиаде

РИА "ФедералПресс"

Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову проверили на допинг после скандала с Камилой Валиевой, сообщают в ФФККР.

«После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA», – сообщили источники.

Камила Валиева стала жертвой допинг-скандала на прошлой неделе: в крови девушки обнаружили триметазидин, который запрещен еще с 2014 года.

«Сидела семь часов»: Камила Валиева рассказала, как над ней издевались на слушаниях Спортивного арбитражного суда

Двух российских фигуристок также решили проверить. Но, как отмечается, в их анализах не было найдено ничего.

Российские фигуристки выиграли золото в командном турнире Олимпиады.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости.

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