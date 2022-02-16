Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову проверили на допинг после скандала с Камилой Валиевой, сообщают в ФФККР.

«После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA», – сообщили источники.

Камила Валиева стала жертвой допинг-скандала на прошлой неделе: в крови девушки обнаружили триметазидин, который запрещен еще с 2014 года.

Двух российских фигуристок также решили проверить. Но, как отмечается, в их анализах не было найдено ничего.

Российские фигуристки выиграли золото в командном турнире Олимпиады.