Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову проверили на допинг после скандала с Камилой Валиевой, сообщают в ФФККР.
«После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA», – сообщили источники.
Камила Валиева стала жертвой допинг-скандала на прошлой неделе: в крови девушки обнаружили триметазидин, который запрещен еще с 2014 года.
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Двух российских фигуристок также решили проверить. Но, как отмечается, в их анализах не было найдено ничего.
Российские фигуристки выиграли золото в командном турнире Олимпиады.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости.