В МОК ответили на слова американской бегуньи о допинге Валиевой

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на высказывание о расовом притеснении американской бегуньи Ша’Карри Ричардсон, которая раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает «Чемпионат», Адамс отметил, что нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов.

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Ричардсон сдала положительный тест на допинг в июне 2021 года во время национального отбора на ОИ-2020 в Токио, из-за чего пропустила их. Когда же CAS допустил Камилу Валиеву к соревнованиям, американская бегунья заявила, что отличие этих дел в том, что она — чернокожая.

«Нельзя говорить о двойных стандартах в отношении российских и американских спортсменов, каждый случай индивидуален. Положительный допинг-тест Ричардсон был обнаружен 19 июня, а результат был получен до начала Олимпиады. Ее отстранили на месяц. Между двумя этими случаями нет ничего общего», — подчеркнул Адамс.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Однако МОК отменил церемонию награждения, сославшись на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин.