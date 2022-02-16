МОК: результат Валиевой на Олимпиаде будет считаться предварительным

Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты женского турнира по фигурному катанию Олимпиады-2022 не будут считаться окончательными, если одну из медалей завоюет Камила Валиева. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Адамса, в случае победы Валиевой результаты будут оставаться предварительными до завершения расследования.

Представитель МОК подчеркнул, что делать какие-либо выводы о ситуации с Валиевой преждевременно.

Командный турнир фигуристов на ОИ-2022 завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы одной из россиянок - Камилы Валиевой.

Эта проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.

14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 15 лет).

После демонстрации короткой программы 15 февраля Валиева лидирует в одиночном турнире ОИ, набрав 82,16 балла. Второе место у другой россиянки - Анны Щербаковой (80,20).