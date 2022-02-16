Названо условие участия Валиевой в показательных выступлениях на ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева сможет принять участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине, если попадет в тройку призеров. Об этом со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU) пишет ТАСС.

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Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что результаты одиночного женского турнира на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными из-за расследования по положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. В МОК также отменили церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, и предупредили, что отменят и награждение у одиночниц, если Валиева окажется в числе призеров.

«Согласно регламенту ISU фигуристы, занявшие места с первого по третье в итоговом протоколе, обязаны участвовать в показательных выступлениях», - пояснил представитель ISU.

По итогам короткой программы Валиева занимает первое место, набрав 82,16 балла. Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20), третьей - японка Каори Сакамото (79,84).

Допинг-пробу, в которой было обнаружено в микро-дозе запрещенное вещество триметазидин Камила Валиева сдала до начала ОИ-2022 — 25 декабря 2021 года. При этом те пробы, которые были взяты у фигуристки на Олимпиаде в Пекине, оказались отрицательными. Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой продолжать участие в соревнованиях на ОИ-2022.