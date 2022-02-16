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Олимпиада-2022
2 часа назад

В МОК пообещали Валиевой защиту

Мария Иванова

В Международном олимпийском комитете (МОК) пообещали «сделать все», чтобы обеспечить безопасность фигуристки Камилы Валиевой на фоне спекуляций о ее допинг-пробе. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК пообещали Валиевой защиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель МОК Марк Адамс рассказал, что сейчас комитет работает со «вспомогательными сотрудниками» из окружения Валиевой - всего их около 60 человек.

«Мы все сделаем, чтобы обеспечить [ее] безопасность. Это приоритет номер один», - подчеркнул Адамс.

Командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине завершился 7 февраля. Золото досталось россиянам, США получили серебро, Япония - бронзу.

Церемонию награждения, которая должна была состояться 8 февраля, перенесли. Сначала причина не раскрывалась, позже в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA) сообщили, что это произошло из-за допинг-пробы одной из россиянок - Камилы Валиевой.

Проба была взята 25 декабря в Санкт-Петербурге во время чемпионата России, как заявили в ITA, в ней обнаружили запрещенный с 2015 года триметазидин.

8 февраля, после обработки пробы лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA), РУСАДА временно отстранило Валиеву от Олимпиады. Фигуристка оспорила это в дисциплинарном комитете РУСАДА и отстранение отменили. Международный олимпийский комитет опротестовал это решение в Спортивном арбитраже.

14 февраля CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде с учетом ее статуса «защищенной персоны» (ей нет 15 лет).

После демонстрации короткой программы 15 февраля Валиева лидирует в одиночном турнире ОИ, набрав 82,16 балла. Второе место у другой россиянки - Анны Щербаковой (80,20).

МОК сообщал, что не станет сразу награждать фигуристок, если Валиева попадет на пьедестал. Награждение пройдет после завершения расследования, до этого момента результаты турнира будут считать предварительными.

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