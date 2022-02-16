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Олимпиада-2022
1 час назад

«Это крик души»: Рудковская оценила выступление Валиевой

Елена Прошина

Продюсер Яна Рудковская считает, что фигуристка Камила Валиева на 100% выложилась в короткой программе на Олимпийских играх. По ее мнению, несмотря на перипетии последних дней, фигуристка выступила с полной самоотдачей. Об этом Рудковская рассказала в разговоре со «Спорт-Экспресс».

«Это крик души»: Рудковская оценила выступление Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чувствовалось, что Камила Валиева была сегодня немного скована. Эти «медные трубы» не проходят даром. В условиях всего того, что я увидела, это был прокат с очень большой самоотдачей. В этом прокате я увидела элементы драматизма. Но в сегодняшних условиях Камила — герой! Меня тронули прокаты девочек. Это крик души! Я не почувствовала Камилу как девочку. Сегодня был женский прокат. Это было очень драматично!», — сказала продюсер.

После проката короткой программы Валиева заняла 1 место и лидирует с большим отрывом. Следом за ней расположилась Анна Щербакова. Еще одна россиянка Александра Трусова занимает 4 место.

Ранее фигурист и тренер Евгений Плющенко также поддержал юную спортсменку, назвав Камилу одной из лучших фигуристок в истории. По его мнению, Валиева «поднимает фигурное катание на совершенно новый уровень». Плющенко пожелал, чтобы Олимпиада принесла фигуристке только радость побед и исполнение мечты.

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