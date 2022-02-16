«Это крик души»: Рудковская оценила выступление Валиевой

Продюсер Яна Рудковская считает, что фигуристка Камила Валиева на 100% выложилась в короткой программе на Олимпийских играх. По ее мнению, несмотря на перипетии последних дней, фигуристка выступила с полной самоотдачей. Об этом Рудковская рассказала в разговоре со «Спорт-Экспресс».
«Чувствовалось, что Камила Валиева была сегодня немного скована. Эти «медные трубы» не проходят даром. В условиях всего того, что я увидела, это был прокат с очень большой самоотдачей. В этом прокате я увидела элементы драматизма. Но в сегодняшних условиях Камила — герой! Меня тронули прокаты девочек. Это крик души! Я не почувствовала Камилу как девочку. Сегодня был женский прокат. Это было очень драматично!», — сказала продюсер.
После проката короткой программы Валиева заняла 1 место и лидирует с большим отрывом. Следом за ней расположилась Анна Щербакова. Еще одна россиянка Александра Трусова занимает 4 место.
Ранее фигурист и тренер Евгений Плющенко также поддержал юную спортсменку, назвав Камилу одной из лучших фигуристок в истории. По его мнению, Валиева «поднимает фигурное катание на совершенно новый уровень». Плющенко пожелал, чтобы Олимпиада принесла фигуристке только радость побед и исполнение мечты.