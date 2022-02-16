«Это крик души»: Рудковская оценила выступление Валиевой

«Чувствовалось, что Камила Валиева была сегодня немного скована. Эти «медные трубы» не проходят даром. В условиях всего того, что я увидела, это был прокат с очень большой самоотдачей. В этом прокате я увидела элементы драматизма. Но в сегодняшних условиях Камила — герой! Меня тронули прокаты девочек. Это крик души! Я не почувствовала Камилу как девочку. Сегодня был женский прокат. Это было очень драматично!», — сказала продюсер.