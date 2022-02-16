В МОК прокомментировали пропуск Валиевой пресс-конференции

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил сомнение, что российская одиночница Камила Валиева будет присутствовать на последующих пресс-конференциях. Об этом сообщает «Чемпионат».

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«Мы приветствуем появление всех спортсменов на пресс-конференциях, однако никого заставлять не можем. Не думаю, что Валиева появится и на следующих пресс-конференциях», - сказал Адамс.

Ранее сообщалось, что Валиева отказалась общаться с журналистами после проката короткой программы. Как рассказали в штабе спортсменки, Камила плохо себя почувствовала после соревнования, из-за чего было принято решение как можно быстрее доставить ее в Олимпийскую деревню.