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Олимпиада-2022
1 час назад

В МОК прокомментировали пропуск Валиевой пресс-конференции

Елена Прошина

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил сомнение, что российская одиночница Камила Валиева будет присутствовать на последующих пресс-конференциях. Об этом сообщает «Чемпионат».

В МОК прокомментировали пропуск Валиевой пресс-конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приветствуем появление всех спортсменов на пресс-конференциях, однако никого заставлять не можем. Не думаю, что Валиева появится и на следующих пресс-конференциях», - сказал Адамс.

Ранее сообщалось, что Валиева отказалась общаться с журналистами после проката короткой программы. Как рассказали в штабе спортсменки, Камила плохо себя почувствовала после соревнования, из-за чего было принято решение как можно быстрее доставить ее в Олимпийскую деревню.

Прокат Валиевой получился очень эмоциональным. В начале программы фигуристка сорвала прыжок, а после выступления заплакала. В итоге она набрала 82,16 балла, что позволило ей занять 1 место. Вторую позицию занимает еще одна россиянка - Анна Щербакова.

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