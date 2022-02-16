Международное агентство допинг-тестирования (ITA) взяло дополнительные пробы у российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Это произошло после того, как тест Камилы Валиевой показал положительный результат, сообщает «РБК» со ссылкой на ряд собственных источников.

«После того как в СМИ стали появляться публикации о допинг-тесте, к Щербаковой и Трусовой пришли допинг-офицеры ITA», — заявил неназванный член Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

У спортсменок взяли анализы мочи и крови. Информацию подтвердили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), уточнив, что спортсменки «чисты».

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Однако церемонию награждения отменили из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.