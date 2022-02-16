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Олимпиада-2022
19 минут назад

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, обыграв Данию в четвертьфинале

Чемпионат.com

В Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022
Фото: HARRY HOW/GETTY IMAGESHARRY HOW/GETTY IMAGES

На 14-й минуте Вадим Шипачёв резким броском с острого угла открыл счёт в матче. На старте второго периода Франс Нильсен, забросивший в большинстве, восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Никита Нестеров мощным броском от синей линии вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу россиян в матче.

Сборная России стала вторым полуфиналистом Олимпиады. Ранее Словакия в серии буллитов обыграла команду США. В оставшихся четвертьфиналах сыграют Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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