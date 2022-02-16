Российская сборная по хоккею обыграла команду Дании в четверть-финале Олимпийских игр в Пекине. Как сообщает РИА Новости, итоговый счет встречи — 3:1.

В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я минута) и Вячеслав Войнов (56-я минута). Единственную шайбу в ворота россиян отправил Франс Нильсен на 23-ей минуте.

Соперник сборной России по полуфиналу Олимпиады в Пекине станет известен позднее в среду — после игр между Финляндией и Швейцарией, а также Швецией и Канадой. Полуфинальные матчи хоккеистов состоятся в пятницу, 18 февраля.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом — в финале ОИ-2018 в Пхенчхане россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3 после дополнительного времени.