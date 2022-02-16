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Олимпиада-2022
16 минут назад

Российские хоккеисты разнесли датчан и вышли в полуфинал Олимпиады

Елена Прошина

Российская сборная по хоккею обыграла команду Дании в четверть-финале Олимпийских игр в Пекине. Как сообщает РИА Новости, итоговый счет встречи — 3:1.

В составе российской команды шайбы забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35-я минута) и Вячеслав Войнов (56-я минута). Единственную шайбу в ворота россиян отправил Франс Нильсен на 23-ей минуте.

Российские хоккеисты устроили массовую драку

Соперник сборной России по полуфиналу Олимпиады в Пекине станет известен позднее в среду — после игр между Финляндией и Швейцарией, а также Швецией и Канадой. Полуфинальные матчи хоккеистов состоятся в пятницу, 18 февраля.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом — в финале ОИ-2018 в Пхенчхане россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3 после дополнительного времени.

Сейчас в общем медальном зачете на ОИ-2022 сборная России находится на девятом месте с 4 золотыми, 7 серебряными и 9 бронзовыми наградами. Первое место занимает Норвегия (12-7-8), второе место — Германия (9-6-3), на третьей строчке расположились США (8-7-4).

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