Хоккеист сборной России Никита Гусев подвел итоги победного матча против Дании (3:1) на Олимпиаде в Пекине.

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— Немножко нервная игра. Первый период начали хорошо, не давали создавать моментов, но при этом сами не могли забить. Потом пропустили гол, немного нас он надломил. Затем начали играть в свою игру, с каждым периодом все лучше и лучше.

— При 18:1 по броскам в первом периоде, по идее должно быть больше одного гола.

— В этом вся и проблема. Мы хорошо играли, но никак не могли забить. На нас это давило.

— Возникали ли мысли, что не добьете?

— Нет, у меня таких мыслей нет никогда.