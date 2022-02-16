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Олимпиада-2022
1 час назад

Гусев — о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»

Спорт-Экспресс

Хоккеист сборной России Никита Гусев подвел итоги победного матча против Дании (3:1) на Олимпиаде в Пекине.

Гусев — о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Немножко нервная игра. Первый период начали хорошо, не давали создавать моментов, но при этом сами не могли забить. Потом пропустили гол, немного нас он надломил. Затем начали играть в свою игру, с каждым периодом все лучше и лучше.

— При 18:1 по броскам в первом периоде, по идее должно быть больше одного гола.

— В этом вся и проблема. Мы хорошо играли, но никак не могли забить. На нас это давило.

— Возникали ли мысли, что не добьете?

— Нет, у меня таких мыслей нет никогда.

Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.

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