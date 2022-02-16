Российские биатлонистки взяли серебро Олимпиады-2022

Российские биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В заезде приняли участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Золото завоевала сборная Швеции с результатом 1 час 5 минут 44,6 секунды — россиянки отстали на 24,7 секунды. Бронза досталась немецкой команде (+34,6 секунды).

Сейчас сборная России занимает девятое место в общем медальном зачете. У россиян 4 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград — всего 21 призовое место. Первую строчку занимает Норвегия (12-7-8), вторую — Германия (9-6-4), третью — США (8-7-4).