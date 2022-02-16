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Олимпиада-2022
48 минут назад

Российские лыжницы выиграли бронзу Олимпиады-2022

Елена Прошина

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак выиграли бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает газета «Известия».

Российские лыжницы выиграли бронзу Олимпиады-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гонка проходила в классическом стиле. Российские лыжницы преодолели дистанцию за 22:10,5. Победу одержала сборная Германии, в составе которой выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. На втором месте Швеция в лице Майи Дальквист и Йонны Сундлинг. Таким образом, спортсменки из России принесли 22-ю медаль в копилку нашей сборной.

Ранее российские лыжники принесли две исторические победы. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов впервые за 42 года завоевали золото в лыжной эстафете на Олимпиаде. А днем ранее Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете.

Сейчас у российской сборной 22 медали, она занимает 9 место в общем медальном зачете. Наши спортсмены уже завоевали 4 золотые награды, 8 серебряных и 10 бронзовых. Первое место занимает Норвегия, второе — Германия, третье — США.

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