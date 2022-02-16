Российские лыжницы выиграли бронзу Олимпиады-2022

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак выиграли бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает газета «Известия».

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Гонка проходила в классическом стиле. Российские лыжницы преодолели дистанцию за 22:10,5. Победу одержала сборная Германии, в составе которой выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. На втором месте Швеция в лице Майи Дальквист и Йонны Сундлинг. Таким образом, спортсменки из России принесли 22-ю медаль в копилку нашей сборной.