Российские лыжницы выиграли бронзу Олимпиады-2022

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак выиграли бронзовую медаль в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает газета «Известия».
Гонка проходила в классическом стиле. Российские лыжницы преодолели дистанцию за 22:10,5. Победу одержала сборная Германии, в составе которой выступили Катарина Хенниг и Виктория Карль. На втором месте Швеция в лице Майи Дальквист и Йонны Сундлинг. Таким образом, спортсменки из России принесли 22-ю медаль в копилку нашей сборной.
Ранее российские лыжники принесли две исторические победы. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов впервые за 42 года завоевали золото в лыжной эстафете на Олимпиаде. А днем ранее Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете.
Сейчас у российской сборной 22 медали, она занимает 9 место в общем медальном зачете. Наши спортсмены уже завоевали 4 золотые награды, 8 серебряных и 10 бронзовых. Первое место занимает Норвегия, второе — Германия, третье — США.