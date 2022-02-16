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Олимпиада-2022
51 минуту назад

Месть норвежцев. Большунова оставили без золота в командном спринте на Олимпиаде

Чемпионат.com

Терентьев не справился с Клебо на финише. Йоханнес был просто великолепен!

Месть норвежцев. Большунова оставили без золота на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед финалом мужского командного спринта было откровенно тревожно. Да, на бумаге российская двойка в лице Александра Большунова и Александра Терентьева вполне могла уверенно бороться за медали. Однако в полуфинале наши парни заставили хвататься за сердце: после обидного падения Терентьева на ровном месте выход в финал оказался под вопросом. Как Большунову, так и Терентьеву пришлось выложиться на полную — мы пришли пятыми, попав в финал лишь как лаки-лузеры.

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Особенно важным был вопрос физических кондиций: вместе спокойного финиша в топ-4 полуфинала россияне потратили очень много усилий ради путёвки в финал. Вдвойне это касалось Большунова, для которого сегодняшняя гонка была уже четвёртой на Играх в Пекине. Перерыв между полуфиналами и финалом составил всего около 50 минут — надежда была только на необыкновенную выносливость Большунова, который не раз доказывал, что его почти невозможно «загнать».

Итак, финал за Россию начинал всё тот же Большунов. С первых же метров Александр начал мощно врабатываться, стараясь перехватить лидерство. Тем не менее убежать конкурентов не удалось — Терентьев принимал эстафету параллельно с группой других лыжников. По сравнению с именитым партнёром наш молодой спортсмен выглядел чуть медленнее, однако Терентьев выполнял главную задачу, уверенно удерживаясь в группе лидеров.

Когда же эстафету перехватывал Большунов, его соперникам волей-неволей приходилось резко добавлять — Александр периодически «взрывался» ускорениями, после чего брал небольшую паузу. Звёздный российский лыжник работал с большим физическим запасом, словно не устав после полуфинала. Отличных оценок заслуживал и Терентьев, работавший так уверенно, словно регулярно выступает в финалах ОИ. 22-летний лыжник держал хороший темп, при этом ему нужно было экономить силы на финишный этап.

Несмотря на все усилия, Большунов в концовке всё-таки «подсел», передав эстафету с отставанием в 0,88 секунды. Рядом с Терентьевым были Йоханнес Хёсфлот Клебо и Йони Мяки, которые не собирались пропускать россиянина вперёд. Концовка была драматичной: три лыжника отчаянно работали на лыжне, отдавая последние силы. Увы, Клебо всё-таки ушёл в отрыв — Саша отстал, проиграв в том числе борьбу за серебро. Да, Большунова оставили без очередного золота Олимпиады-2022, но есть бронзовая медаль. Поздравляем наших лыжников с очередным достижением.

Ну а норвежцы с Клебо во главе наконец-то смогли отомстить России за поражения на этих Играх. Сегодня всё по делу. Йоханнес был просто великолепен.

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