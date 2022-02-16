"На это вообще не стоит обращать внимание, - сказала Вяльбе. - Они дружат, и с Глебом [Ретивых] тоже у него хорошие отношения. На улице мороз, Саша ушел переодеваться и правильно сделал. Не надо искать гадости, у нас хорошая, дружная команда, не нужно делать сенсацию из того, чего нет".