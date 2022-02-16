Российский фристайлист Буров взял бронзу на Олимпиаде-2022

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Россиянин показал результат 114,93 балла, что позволило ему занять третье место. На первом месте оказался представитель Китая Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал Александр Абраменко из Украины (116,50).

Это уже четвертая медаль российской сборной за сегодняшний день. Ранее лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу в спринте. Также лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли третье место в командном спринте классическим стилем.