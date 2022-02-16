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Олимпиада-2022
1 час назад

Российский фристайлист Буров взял бронзу на Олимпиаде-2022

Елена Прошина

Российский фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский фристайлист Буров взял бронзу на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин показал результат 114,93 балла, что позволило ему занять третье место. На первом месте оказался представитель Китая Ци Гуанпу (129 баллов). Серебряным призером стал Александр Абраменко из Украины (116,50).

Это уже четвертая медаль российской сборной за сегодняшний день. Ранее лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали бронзу в спринте. Также лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли третье место в командном спринте классическим стилем.

Кроме того, порадовали биатлонисты. Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебро в эстафете 4 по 6 километров.

В настоящий момент у российской сборной 24 медалей, она занимает 9 место в общем зачете. На первом месте Норвегия, на втором - Германия, на третьем – США.

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