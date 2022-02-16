Двукратный олимпийский чемпион Александр Большунов эксклюзивно для «СЭ» прокомментировал эпизод, который мог быть воспринят двояко сразу после финиша Александра Терентьева в командном спринте он не подошел к партнеру по команде.
Кто-то посчитал это неуважением, но на самом деле ничего страшного не произошло.
— Я сел и накрылся курткой, — объяснил Большунов. — Потом, когда оделся и взял рюкзак, ребята уже финишировали. В это время я пошел к финишу. Поэтому, если я сразу не попал в камеру, не надо из этого делать выводы. Сегодня -22. Если не одеться, сразу замерзаешь. После финиша я подошел к Сане. Мы поблагодарили друг друга и поздравили. Мы команда, и этим все сказано!
В среду, 16 февраля, Большунов и Терентьев стали третьими в командной эстафете на Олимпийских играх. Для Большунова эта бронза стала четвертой медалью Пекина-2022 после двух золотых и одной серебряной, для Терентьева — второй после бронзы в личном спринте.