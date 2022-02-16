Поведение Большунова после командного спринта объяснили

«Вообще не стоит обращать на это внимание. Они дружат. И с Глебом Саша дружит. Если такой мороз и Саша еще не переоделся, а ушел потом, то правильно сделал. Я считаю, что вы все ищете какие-то гадости. У нас хорошая и дружная команда. Не надо делать из того, чего нет, сенсацию», — ответила журналистам Вяльбе на соответствующий вопрос.