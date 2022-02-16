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Олимпиада-2022
38 минут назад

Поведение Большунова после командного спринта объяснили

Елена Прошина

Инцидент по окончании лыжного командного спринта на Зимних Олимпийских играх в Пекине, когда Александр Большунов не поздравил Александра Терентьева с бронзовой медалью, не стоит внимания. Таким образом прокомментировала ситуацию президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Ее слова приводит Sport24.

Большунов и Тереньтев стали третьими в лыжном командном спринте. В плотной борьбе на последнем этапе гонки Терентьев уступил золото и серебро норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошел к партнеру, что породило массу предположений среди журналистов, ведь ранее лыжник так же повел себя на чемпионате мира в Оберстдорфе по отношению к Глебу Ретивых.

Большунов взял серебро Олимпиады-2022

«Вообще не стоит обращать на это внимание. Они дружат. И с Глебом Саша дружит. Если такой мороз и Саша еще не переоделся, а ушел потом, то правильно сделал. Я считаю, что вы все ищете какие-то гадости. У нас хорошая и дружная команда. Не надо делать из того, чего нет, сенсацию», — ответила журналистам Вяльбе на соответствующий вопрос.

Напомним, что ОИ-2022 завершатся 20 февраля.

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