Поведение Большунова после командного спринта объяснили

Инцидент по окончании лыжного командного спринта на Зимних Олимпийских играх в Пекине, когда Александр Большунов не поздравил Александра Терентьева с бронзовой медалью, не стоит внимания. Таким образом прокомментировала ситуацию президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Ее слова приводит Sport24.
Большунов и Тереньтев стали третьими в лыжном командном спринте. В плотной борьбе на последнем этапе гонки Терентьев уступил золото и серебро норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошел к партнеру, что породило массу предположений среди журналистов, ведь ранее лыжник так же повел себя на чемпионате мира в Оберстдорфе по отношению к Глебу Ретивых.
«Вообще не стоит обращать на это внимание. Они дружат. И с Глебом Саша дружит. Если такой мороз и Саша еще не переоделся, а ушел потом, то правильно сделал. Я считаю, что вы все ищете какие-то гадости. У нас хорошая и дружная команда. Не надо делать из того, чего нет, сенсацию», — ответила журналистам Вяльбе на соответствующий вопрос.
Напомним, что ОИ-2022 завершатся 20 февраля.