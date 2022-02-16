Золотую медаль Олимпиады в Пекине выиграет российская фигуристка Камила Валиева, считают пользователи сайта "Рамблер", принявшие участие в онлайн-голосовании. Такое мнение выразил 81 процент участников опроса (1613 человек).

Двенадцать процентов проголосовавших (231 человек) полагают, что победительницей ОИ в фигурном катании станет Анна Щербакова, 3% (63 респондента) ожидают победы от Александры Трусовой.

Еще 1% (28 человек) считают, что победит японка Каори Сакамото. Менее 1% проголосовали за американку Алису Лью. Три процента (44 респондента) выбрали ответ "Другая фигуристка".